محمد صبحي يعود للظهور بعد أزمته الصحية أمام مسرحه

ظهر الفنان المصري محمد صبحي لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة، حيث شارك جمهوره صورة له أمام مسرحه بمدينة سنبل للفنون، معبّراً عن امتنانه العميق وعشقه الكبير للمسرح.

أول ظهور لمحمد صبحي

وأرفق صبحي الصورة بتعليق عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام» قال فيه: «المسرح حياتي، أعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المشرف»، في إشارة واضحة إلى تحدّيه للوعكة الصحية والظروف الطارئة التي مر بها أخيرا.

ويأتي هذا الظهور بعد غيابه عن فعاليات ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، حيث كان من المقرر تكريمه، إلا أنه اعتذر لعدم اكتمال شفائه آنذاك، مكتفيًا بتوجيه رسالة صوتية عُرضت خلال الحفل، عبّر من خلالها عن سعادته وامتنانه بالتكريم.

أزمات محمد صبحي

شهد محمد صبحي في الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات، بدأت بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، أعقبها اندلاع حريق محدود داخل مسرحه بمدينة سنبل، ثم نشوب حريق آخر بالقرب من فيلته السكنية. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحادثين دون تسجيل أي إصابات بشرية.