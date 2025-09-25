كشف المطرب المصري مصطفى قمر عن تفاصيل ألبومه الجديد «قمر 25»، الذي يستعد لطرحه قريباً، موضحاً أنه يضم 25 أغنية متنوعة في الألحان والأفكار، تجمعه بتعاونات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم مصطفى ناصر، فارس فهمي، محمد عبيه وآخرون.

وأكد قمر في بيان صحفي أن خطة الإصدار ستكون على مرحلتين؛ إذ يطرح 14 أغنية خلال العام الحالي، فيما يقدم الـ11 أغنية المتبقية في صيف 2026. ويستهل مشواره مع الجمهور يوم 30 سبتمبر الجاري بإطلاق ثلاث أغنيات هي: «حبة استجمام، اللي كبرناه، أصل الكلام»، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو ريليكس.

عودة مصطفى قمر وعمرو مصطفى

ومن المفاجآت المميزة في الألبوم عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في أربع أغنيات، بجانب مشاركة الموزع كريم عبدالوهاب في التوزيع والإنتاج المشترك، بما يضفي على العمل طابعاً موسيقياً جديداً.

وكان قمر قد لفت الأنظار أخيراً ببوستر الألبوم الذي ظهر فيه بإطلالة مختلفة حازت إعجاب الجمهور، مؤكداً أن «قمر 25» يعكس سعيه الدائم للتجديد وتقديم موسيقى تواكب العصر، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.