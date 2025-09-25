حققت الفنانة المصرية أنغام نجاحاً استثنائياً في أولى حفلاتها بعد تماثلها للشفاء، التي أقيمت مساء أمس على مسرح «ألبرت هول» العريق في لندن، وسط حضور جماهيري ضخم وتصفيق حار من الجمهور.

وأعربت أنغام عن سعادتها البالغة بتفاعل جمهورها، ووجهت رسالة مؤثرة على المسرح قالت فيها: «دعمكم ودعاؤكم هو اللي رجع لي صحتي ونور حياتي.. أنا شفت محبتكم، شكراً من قلبي لكل جمهوري هنا وفي كل الوطن العربي».

وقدمت الفنانة باقة من أبرز أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها: «قلبك»، «عمري معاك»، «خليك معاها»، «أيه الأخبار»، وغيرها.

وخلال الحفل، كرمت إدارة قاعة ألبرت الملكية الفنانة أنغام، باعتبارها أول مطربة مصرية وثاني فنان مصري يغني على هذا المسرح بعد «العندليب الأسمر» عبدالحليم حافظ، الذي وقف على المسرح عام 1967 ليكون هو الأول من العالم العربي.

شكراً للسعودية ولهيئة الترفيه

كما وجهت أنغام رسالة شكر خاصة إلى المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، تقديراً لدعمهم وحرصهم على نقل الحفل تلفزيونياً للجمهور العربي. وقالت أنغام على المسرح: «يا رب تستمر روح الأخوّة اللي ما بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم».

وفي لفتة مميزة، غنت أنغام أغنية «سيبتلي قلبي» لأول مرة على المسرح، وهي الأغنية التي رددها الجمهور عن ظهر قلب رغم طرحها قبل أيام قليلة.