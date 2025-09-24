تعقد وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الأحد القادم الموافق 28 سبتمبر، على المسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامته خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر القادم.

أم كلثوم شخصية المهرجان

وتأتي الدورة الجديدة في إطار عام أم كلثوم، احتفاءً بمرور 50 عاماً على رحيل كوكب الشرق، التي تم اختيارها شخصية المهرجان هذا العام.

مشاركة واسعة وإقبال إعلامي

ويشارك في المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة العليا، من بينهم: المايسترو أمير عبدالمجيد، الدكتور عماد عاشور، الفنان محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجي، المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر، والدكتورة شيرين عبداللطيف رئيس اللجنة العلمية.

كما يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين وممثلي وكالات الأنباء العالمية، والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية، إضافة إلى شبكات إذاعية مختلفة.

يذكر أن أكد الدكتور علاء عبدالسلام في بيان صحفي سابق، أن المسابقة المصاحبة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 33 تهدف إلى دعم المواهب الشابة وإحياء التراث، موضحًا أن الفعاليات تسعى لترسيخ الموسيقى العربية كجسر ثقافي يحافظ على الهوية.