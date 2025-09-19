شهد مسرح عبادي الجوهر أرينا أمسية غنائية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة، جمعت ثلاثة من أبرز نجوم الساحة العربية: مروان خوري، آدم، ومحمد شاكر. وقد لفت الحفل الأنظار بالتنظيم الدقيق والحضور الجماهيري الكثيف، إذ نفدت التذاكر في وقت قياسي، ليعكس ذلك حجم الترقب والحماس الذي سبق الأمسية.





تفاعل الجمهور

منذ اللحظات الأولى، تفاعل الجمهور بقوة مع محمد شاكر الذي أشعل الأجواء، خصوصا عند ذكر اسم والده الفنان فضل شاكر، إذ تعالت التحايا في مشهد مؤثر. أما مروان خوري فقد أخذ الحضور في رحلة حب موسيقية، بين قصائده وألحانه، ليعيشوا معه أجواء من العاطفة والشجن. فيما واصل آدم الحماس بأدائه المميز، ليبقى المسرح في حالة تفاعل مستمر حتى نهاية الحفل.

أمسية اتسمت بالنجاح الكامل، إذ امتزج فيها الحضور الجماهيري، التفاعل الفني، والدقة في التنظيم، لتضيف لموسم جدة محطة فنية جديدة تثري المشهد الغنائي وتمنح جمهوره تجربة استثنائية.



