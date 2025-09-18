بطولة بـ61 مليون دولار.. سيدني سويني أمام أضخم عروض بوليوود

قصة الفيلم

تدرس الممثلة الأمريكية الشهيرة سيدني سويني نجمة مسلسلات «إيفوريا» و«الخادمة»، عرضاً ضخماً من بوليوود لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم جديد. وتصل قيمة العرض الإجمالية إلى 61.3 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 35 مليون كأجر تمثيلي و10 ملايين من صفقات رعاية تجارية مرتبطة بالمشروع، وفق صحيفة هندوستان تايمز.يروي الفيلم حكاية شابة أمريكية تقع في حب نجم هندي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره مطلع 2026 في مدن عالمية عدة، منها نيويورك وباريس ولندن ودبي.أشارت المصادر إلى أن سويني فوجئت بضخامة العرض ورأت فيه فرصة مثيرة للتوسع عالمياً، لكنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد. وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي من شركات الإنتاج أو من وكيلها الفني. وفي حال قبولها، سيكون هذا العرض واحداً من أضخم العروض المالية المقدمة لممثلة أجنبية في تاريخ السينما الهندية.بالتزامن مع المفاوضات، تستعد سويني لعرض فيلمها الجديد «الخادمة» المقتبس عن رواية فريدا ماكفادين، والمقرر طرحه في دور السينما بتاريخ 19 ديسمبر القادم. ويشاركها بطولة الفيلم أماندا سيفريد وميشيل مورون وإليزابيث بيركنز، بإخراج بيل فيغ وإنتاج تود ليبرمان ولورا فيشر.وُلدت سيدني سويني في سبوكين بولاية واشنطن، وانتقلت إلى لوس أنجليس لتحقيق حلمها الفني. وبدأت مسيرتها في مسلسلات مثل «الكاذبات الصغيرات الجميلات» و«غرايز أناتومي»، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 2019 من خلال شخصية كاسي هوارد في «إيفوريا»، الذي فتح أمامها أبواب السينما العالمية. كما شاركت في أفلام بارزة مثل «ذات مرة في هوليوود»، و«الواقع»، و«أي أحد غيرك». وإلى جانب التمثيل، أسست شركتها الإنتاجية الخاصة «خمسون بخمسين»، في إشارة إلى طموحها للعمل أيضاً خلف الكاميرا.