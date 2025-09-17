منصة للحوار والتطوير

إضافة جديدة: مسرح الجزيرة

جلسات حوارات

يستضيف ملتقى سيني جونة في دورته المقبلة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة من الجلسات المميزة، كان أبرزها لقاء المخرج شريف عرفة الذي يسلّط الضوء على تجربته الإخراجية وإسهاماته في السينما المصرية.وفي المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي المقرر من 16 حتى 24 أكتوبر 2025، أعلن الملتقى برنامجه المتنوع الذي يضم جلسات نقاشية وورش عمل ولقاءات مهنية وفعاليات للتشبيك، مؤكداً مكانته كمنصة بارزة لدعم صناع السينما في العالم العربي وخارجه.يركّز الملتقى على تمكين المواهب الجديدة وتعزيز التعاون بين صناع السينما من مختلف الأجيال، عبر موائد مستديرة ومختبرات وحوارات مباشرة، بما يسهم في دفع صناعة السينما العربية نحو العالمية.يقدّم المهرجان هذا العام مسرح الجزيرة في قلب مارينا الجونة، كمساحة مفتوحة للحوار والنقاش، تجمع بين الجمهور والضيوف في أجواء مبتكرة وملهمة.كما يقدّم ملتقى سيني جونة مجموعة من الجلسات الحوارية المميزة، أبرزها جلسات كيت بلانشيت والتى ستقيم جلسة مع الإعلامية ريا أبي راشد للحديث عن التزامها بالسينما الإنسانية ودور الفن في إحداث التغيير، وأيضاً جلسة حوارية مع منة شلبي عن مسيرتها الفنية ورؤيتها المؤثرة للأجيال الجديدة.