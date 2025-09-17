عبرت الفنانة المصرية نيللي كريم عن سعادتها الكبيرة باختيار فيلمها «هابي بيرث داي» كفيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، المزمع إقامته في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر الجاري بمدينة الجونة بالغردقة.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، قالت نيللي كريم إن هذا الاختيار وترشيح الفيلم ضمن مسابقات الأوسكار يمثل شرفا كبيرا لها، مؤكدة أن سعادتها لا توصف منذ الإعلان عن عرض الفيلم في المهرجان.

مهرجان الجونة مختلف

وأضافت نيللي أن مهرجان الجونة أصبح مختلفا كثيرا منذ الدورة الأولى، معربة عن تقديرها للتطور الذي شهده المهرجان، ومشيرة إلى حماسها لمعرفة ردود فعل الجمهور حول قصة الفيلم الإنسانية.

حماس نيللي للسيناريو

وبشأن تحضيرات الفيلم، أوضحت نيللي أن السيناريو كان أكثر ما أعجبها لما يحمله من عمق، لافتة إلى أن العمل يشارك فيه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة حنان مطاوع، ما زاد من حماسها للمشاركة في العمل.

تفاصيل الفيلم

تشارك في فيلم «هابي بيرث داي» نخبة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامة، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب، جهاد حسام الدين، خديجة أحمد، فارس عمر، ضحى رمضان.

الفيلم من إنتاج أحمد الدسوقي، أحمد بدوي، وأحمد عباس، وتأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.