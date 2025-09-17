تستعد الممثلة المصرية ياسمين صبري، لخوض أول بطولة سينمائية مطلقة في مسيرتها، بعد سلسلة من أدوار البطولة النسائية المشتركة في أعمالها السابقة. ويأتي هذا العمل بعد مشاركتها الأخيرة في فيلم «المشروع X»، الذي جمعها مع عدد من نجوم السينما المصرية، وشكّل إضافة إلى رصيدها الفني. وتترقب صبري بدء التحضير لأكثر من عمل فني جديد في الدراما والسينما، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط توقعات بأن تشكّل خطوة نوعية في مسارها الفني. وكان آخر ظهور درامي لها في مسلسل عُرض خلال رمضان الماضي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، حيث حظي العمل بمتابعة جماهيرية واسعة. ويأتي خوضها للبطولة السينمائية المطلقة ليعكس طموحها في تقديم أدوار أكثر عمقًا وتأثيرًا، وتأكيد حضورها في الساحة الفنية المصرية والعربية.