كشف مهرجان الجونة السينمائي تشكيل أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة للدورة الثامنة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، استعداداً لانطلاقه من 16 حتى 24 أكتوبر القادم، حيث تضم اللجنة مجموعة من أبرز الأسماء في مجال صناعة السينما من مصر والعالم العربي والعالم.

وتضم اللجنة كلاً من النجمة المصرية يسرا، والفنانة التونسية هند صبري، إلى جانب انتشال التميمي، وفوريست ويتكر، وطارق بن عمار، وعبد الرحمن سيساكو، والمخرج يسري نصر الله، والممثلة هيام عباس، والمخرج مروان حامد، والمخرجة الألمانية مارجريت فون تروتا، والمخرج محمد ملص، والكاتب والمخرج عتيق رحيمي.

الإنجاز الإبداعي

كما أعلنت إدارة المهرجان تكريم الفنانة المصرية منة شلبي، ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي خلال فعاليات الدورة الثامنة لعام 2025، تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية وأعمالها المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في الشرق الأوسط، إذ يسعى إلى تقديم باقة من الأفلام المتميزة لعشاق الفن السابع، وخلق جسور للتواصل بين الثقافات المختلفة، إلى جانب ربط صناع السينما في المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين، تعزيزًا للتعاون والتبادل الثقافي