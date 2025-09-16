بعد تعرضها لحادثة سير.. أحدث ظهور لداليا البحيري في مهرجان بغداد

حضرت الفنانة المصرية داليا البحيري، مساء أمس الإثنين، حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، وذلك في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادثة سير خلال الفترة الماضية.

رسالة طمأنه للجمهور

وخطفت البحيري الأنظار بإطلالة أنيقة، إذ ظهرت مرتدية فستاناً باللون الأبيض، نال إعجاب الحضور وعدسات المصورين، لتبعث برسالة طمأنة لجمهورها عن حالتها الصحية.

وتشارك داليا البحيري في المهرجان بلجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي القصير، التي يترأسها الناقد السينمائي علاء المفرجي وتضم أيضاً في عضويتها الفنانة التونسية وحيدة دريدي.

تفاصيل حادثة داليا البحيري

يذكر أن داليا البحيري كشفت، سابقاً، تعرضها لحادثة سير مروعة أثناء قيادتها سيارتها على طريق الساحل الشمالي، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابات ونجت من الحادثة بسلام وتسبب الأمر في تلفيات بالسيارة فقط.

وشاركت داليا البحيري، صورة للحادثة عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وأكدت أنها واجهت ضغوطًا عديدة خلال موسم الصيف هذا العام، الذي وصفته بأنه كان الأصعب بالنسبة لها، مبررة ذلك بأنها تعرضت لوعكة صحية استمرت لأسابيع وأثرت على مناعتها.