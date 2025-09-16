حضور لافت لنجوم الفن في الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي

انطلقت، مساء أمس الإثنين، فعاليات افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، الذي أقيم في قاعة المنصور بساحة الاحتفالات وسط العاصمة العراقية، برعاية وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني.

نجوم الفن في الافتتاح

شهد الحفل حضوراً واسعاً لعدد من نجوم السينما من العراق والوطن العربي، من بينهم الفنان السوري غسان مسعود، والفنانة المصرية بشرى، والفنانة داليا البحيري، والفنانة داليا مصطفى، إلى جانب الفنانين المصريين أحمد فتحي وأحمد وفيق، والفنان الكويتي محمد المنصور، إضافة إلى المخرج المصري خالد يوسف، وغيرهم من أبرز الوجوه الفنية.

تخلل الحفل تكريم 11 فنانة من رائدات السينما العراقية؛ وذلك تقديراً لعطائهن وإسهامهن في إثراء المشهد الثقافي والسينمائي عبر العقود.

الأفلام المشاركة

تشارك في الدورة الثانية للمهرجان هذا العام 423 فيلماً من مختلف دول العالم، تم اختيار 67 فيلماً منها للتنافس على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك.