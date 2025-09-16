تضامناً مع فلسطين.. مهرجان بغداد يعلن مقاطعة الفعاليات الإسرائيلية

أعلن رئيس مهرجان بغداد السينمائي مدير عام دائرة السينما والمسرح جبار العبودي، أن المهرجان سيقاطع جميع الفعاليات والمؤسسات السينمائية الإسرائيلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتراضاً على القصف المستمر على القطاع.

وأوضح جودي، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، أن هذا القرار يعكس الموقف الثقافي والوطني للعراق تجاه القضايا العربية ورفض الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن السينما يجب أن تعكس قيم العدالة والإنسانية.

دعوة للمقاطعة

ودعا جبار إلى مقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية، وحث صناع السينما والفنانين على اتخاذ موقف مبدئي من هذه الجرائم النكراء، واصفاً ما يحدث بأنه همجية وبلطجة دولية وإجرام ممنهج.

كما أشاد بالدعم المباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، قائلاً إن انعقاد المهرجان ما كان ليتم لولا تدخله المباشر وحرصه على إنجاح هذا الحدث الثقافي.

لفتة إنسانية

وفي لفته إنسانية، خصّص المهرجان لحظة لاستذكار الفنانين الراحلين هذا العام، من بينهم د.إقبال نعيم، وعباس الحربي، وسليمة خضير؛ تكريماً لإسهاماتهم المميزة في إثراء المشهد الفني والثقافي العراقي.