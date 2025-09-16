محمد المنصور يكشف لـ «عكاظ» تفاصيل مسلسله السعودي الجديد

كشف الفنان الكويتي محمد المنصور تعاقده رسميّاً على مسلسل سعودي جديد، وقال إنه سيكون مفاجأة لجمهوره في الوطن العربي، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي من المتوقع أن يفتح المجال لمشاركات أخرى في المستقبل.

مسلسل سعودي جديد

وأكد المنصور، في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، أن العمل سيضم عدداً كبيراً من نجوم الدراما السعودية، مشيراً إلى إمكانية عرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2026.

دور مهرجان بغداد السينمائي

وأعرب الفنان الكويتي عن إعجابه بالدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، مشيراً إلى أن إقامة مهرجان فني في ظل الحروب والتحديات السياسية، التي تمر بها العراق ودول الوطن العربي، يعكس أهمية الفن قوةً ناعمةً لنقل الرسائل الثقافية والفنية إلى العالم.

وأكد المنصور، على هامش تواجده بالمهرجان، أن الفن قادر على توحيد الشعوب وإبراز القيم الإنسانية، مشيداً بجهود القائمين على المهرجان في استمرار إقامة هذا الحدث السينمائي المميز رغم الظروف الصعبة.