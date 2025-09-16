نفى الفنان المصري أحمد حلمي، تماماً ما نُسب إليه من تصريحات حول موضوع إتقان اللغة العربية الفصحى لدى بعض الممثلين، والتي أثارتها تصريحات سابقة للفنان السوري سلوم حداد، حيث وجّه حداد نقداً لطريقة نطق عدد من الممثلين المصريين للغة العربية. وقال حلمي، في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، إنه «لم يقل ذلك، ولم أعلّق على الموضوع أساساً». وأضاف أنه لا يقبل أن يُنسب إليه كلام لم يقله، مشدداً على أن آراءه دوماً تُعبّر عبر القنوات الرسمية. وردّ حداد لاحقاً بأن التصريحات التي تم تداولها قديمة، وإنه لم يقصد أي إساءة، معبّراً عن احترامه الكبير للممثلين المصريين ومكانتهم الفنية، مع ذكر أن الحديث كان ملاحظات عامة وليست شخصية، وأن أي إساءة غير مقصودة. كما أعرب الجمهور والنقاد عن أهمية اللغة الفصحى في التمثيل، وعن دورها في رفع مستوى الأداء، بينما أشارت أصوات إلى أن المزج بين الفصحى والعامية مطلوب أحياناً لتقريب النص من المشاهد، لكن ضمن إطار يحافظ على الثقة اللغوية والاحترام الفني.