أمير كرارة يعود إلى السينما بفيلم «الشاطر»

بعد غياب دام عاماً عن شباك التذاكر، يعود النجم المصري أمير كرارة بقوة إلى السينما من خلال فيلمه الجديد «الشاطر»، الذي يُعرض حالياً في دور السينما المصرية. الفيلم الذي يُعد من أبرز إنتاجات موسم صيف 2025، حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وتجاوزت إيراداته 106 ملايين جنيه مصري، ليحتل المركز السابع ضمن قائمة الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، متفوقاً على فيلم «ولاد رزق 2» الذي سجل 103 ملايين و600 ألف جنيه.تدور أحداث «الشاطر» في إطار من الأكشن والكوميديا، ويجسد أمير كرارة شخصية «أدهم»، دوبلير محترف يعمل في مجال السينما يجد نفسه متورطاً في صراع مع عصابة خطيرة بعد اختطاف شقيقه بسبب «فلاشة» غامضة. ويلجأ «أدهم» إلى صديقه «فتوح» (يؤدي دوره مصطفى غريب) لمساعدته في إنقاذ شقيقه، ويقابل في تركيا «كارمن» (تؤدي دورها هنا الزاهد)، التي تضفي على الأحداث طابعاً كوميدياً ومثيراً.يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أمير كرارة كل من هنا الزاهد، وعادل كرم، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، مع نخبة من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن «توتا». والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.مع استمرار الإقبال الجماهيري، تشير التوقعات إلى أن «الشاطر» مرشح لاقتحام مراكز أكثر تقدماً في قائمة الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية. ويعكس هذا النجاح الكبير قدرة أمير كرارة على الجمع بين الأكشن والضحك، مما يجعله أحد أبرز نجوم السينما المصرية في الوقت الحالي.