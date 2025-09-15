جوائز إيمي 2025: «The Pitt» أفضل دراما و«The Studio» أفضل كوميديا

في مفاجأة كبيرة، فازت سلسلة «The Pitt» الطبية منخفضة الميزانية على HBO Max بجائزة أفضل دراما في حفل جوائز إيمي 77. السلسلة التي تدور أحداثها خلال نوبة عمل واحدة في مستشفى ببيتسبرغ، تفوقت على منافستها ذات الميزانية الأكبر «Severance» من Apple TV+.

ونال نواه وايل جائزة أفضل ممثل عن دوره طبيباً في «The Pitt»، بينما فازت كاثرين لا نازا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، في أول إيمي لهما.

كوميديا على القمة: «The Studio»

هيمنة «Adolescence»

جوائز للمسلسلات الأخرى

لحظات سياسية وإنسانية

حقق برنامج «The Studio» من Apple TV+ نجاحاً كبيراً، وفاز بجائزة أفضل كوميديا. وحصل سيث روغن على أربع جوائز فردية تشمل التمثيل والإنتاج والإخراج والكتابة، محققاً رقماً قياسياً لأكثر سلسلة كوميدية فوزاً في عام واحد.وتألق مسلسل «Adolescence» على Netflix في فئة السلسلة المحدودة، مع فوز بـ 8 جوائز من بينها أفضل مسلسل محدود، وأفضل ممثل (ستيفن غراهام)، وأفضل ممثلة مساعدة (إيرين دوهرتي). كما حصل أوين كوبر (15 عاماً) على لقب أصغر فائز في فئته عن دوره في العمل.فاز Stephen Colbert بجائزة أفضل برنامج حواري عن برنامجه «The Late Show»، بعد إلغاء عرض البرنامج من CBS. بينما حصلت «Severance» على جائزتين تمثيليتين، وفازت Jean Smart بجائزة عن دورها في مسلسل «Hacks»، محققةً رابع إيمي لها عن نفس العمل.شهد الحفل دعم بعض النجوم للقضية الفلسطينية، مثل جافير بارديم وميغان ستالر الذين ارتدوا علامات تضامن أثناء استلام جوائزهم. كما أُشيد بمساهمات Ted Danson وMary Steenburgen بجائزة Bob Hope للإنسانية.