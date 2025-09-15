الرومانسية تسيطر على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025

شهد مسرح بيكوك في قلب لوس أنجلوس انطلاق فعاليات الدورة الـ77 من جوائز إيمي، إذ تحولت السجادة الحمراء إلى مساحة جمعت بين الأناقة والرومانسية، بعدما اختار العديد من النجوم الظهور برفقة شركائهم ليحولوا الأمسية إلى مناسبة مزدوجة بين الفن والحب.

ثنائيات تخطف الأضواء

الممثل سام روكويل خطف الأنظار بإطلالة أنيقة إلى جانب زوجته ليزلي بيب التي تألقت بفستان لامع، فيما بدا الثنائي متناغماً بأسلوبهما الراقي.

كما حضر نوا وايلي نجم مسلسل The Pitt رفقة زوجته سارة ويلز، إذ تميّزا بأزياء كلاسيكية أنيقة جمعت بين الأزرق الداكن والأبيض المرصع بالخرز.

أما آدم برودي وزوجته الممثلة ليتون ميستر فقد أضافا لمسة عصرية لافتة من خلال بدلة سماوية اللون وفستان ميتاليك بظلال وردية وفضية.

حضور يسرق الكاميرات

المغنية والممثلة سيلينا غوميز حولت الحفل إلى محطة خاصة في حياتها، بعدما ظهرت للمرة الأولى على السجادة الحمراء برفقة خطيبها بيني بلانكو، لتصبح إطلالتهما من أبرز المشاهد التي جذبت عدسات المصورين.

كما حضرت النجمة سكارليت جوهانسون إلى جانب زوجها كولين جوست في إطلالة نادرة عزّزت مكانتهما كثنائي هوليوودي لامع.

نجوم مع شركائهم

النجم المخضرم هاريسون فورد عاد للظهور العلني مع زوجته كاليستا فلوكهارت بعد غياب سنوات، إذ اختارا لمسة كلاسيكية أنيقة.

فيما لفتت المغنية ريتا أورا الأنظار بفستان جريء، رافقها فيه زوجها المخرج تايكا وايتيتي ببدلة رسمية.

قائمة طويلة

لم تقتصر الأضواء على هؤلاء، بل شملت أيضاً حضور كيري راسل مع زوجها ماثيو ريس، وغرانت شو مع كاثرين لانسا، إضافة إلى بن ستيلر وزوجته كريستين تايلور. كما ظهر جاك جيلينهال برفقة جان كاديو في إطلالة أنيقة رافقت ترشيحاته الفنية.