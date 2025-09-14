مدير أعماله لـ عكاظ: تامر حسني يتعرض لكسر وشرخ في أصابعه

كشف تامر يحيى مدير أعمال الفنان المصري تامر حسني تفاصيل إصابته الأخيرة التي أثارت قلق جمهوره بعد إعلان الشاعر الغنائي رمضان محمد عنها.

وأكد يحيى، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن تامر حسني تعرّض أثناء لعب كرة القدم مع أبنائه إلى كسر في أحد أصابعه وشرخ في إصبع آخر، ما استدعى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وبدء جلسات العلاج الطبيعي.

وأشار يحيى إلى أن النجم المصري فضّل عدم الإعلان عن إصابته في وقتها حتى لا يُقلق جمهوره أو يؤثر ذلك على نشاطاته الفنية، مؤكداً أنه يتابع أعماله بنفس الحماس رغم أزمته الصحية.

وكان الشاعر رمضان محمد قد فاجأ الجمهور بالكشف عن إصابة تامر حسني، حين نشر صورة له عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق قائلاً: «بنتكلم ونشتغل من فترة بنفس الحماس والطاقة، وفجأة النهارده بيقولي إنه في المستشفى علشان عنده كسر في رجله وبيعالجه من فترة».

وأضاف رمضان محمد أن النجم المصري لم يرغب في مشاركة تفاصيل إصابته لأنه لا يحب نقل أي طاقة سلبية للآخرين، متمنياً له الشفاء العاجل بقوله: «ألف سلامة عليك يا تيمو».

وانهالت التعليقات على منشوره من جمهور ومحبي تامر حسني الذين أعربوا عن قلقهم وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.

يذكر أن تامر حسني أطلق ألبومه الجديد «لينا معاد» في منتصف يوليو الماضي، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، وشهد الألبوم مفاجآت عديدة، أبرزها مشاركة تامر في كتابة وتلحين عدد من الأغاني بنفسه، مما أضفى طابعاً شخصياً ومميزاً على العمل.