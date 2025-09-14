تعاقدت الفنانة المصرية هنا الزاهد على بطولة مسلسل درامي جديد لم يُحسم اسمه بعد، ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة ذات الحلقات العشر، التي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور في السنوات الأخيرة.

تفاصيل مسلسل هنا الزاهد



ويجمع المسلسل الجديد هنا الزاهد مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، والمؤلف أحمد عادل، والمنتجة آلاء الغزالي، على أن ينطلق التصوير مطلع أكتوبر المقبل، تمهيداً لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية ضمن مواسم الأوف سيزون.

آخر أعمالها السينمائية

وعلى الصعيد السينمائي، يُعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم «الشاطر» بدور العرض، تجسد فيه أكثر من شخصية ومهنة، من بينها عاملة في السيرك وراقصة، وهو الدور الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

وشارك في بطولة الفيلم كل من أمير كرارة، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، عادل كرم، ومحمد القس، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي، شيرين رضا، معتز التوني، ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

أعمال منتظرة

وفي سياق متصل، تنتظر هنا الزاهد عرض أكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم «The Seven Dogs» مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إضافة إلى فيلم «البحث عن فضيحة» بطولة هشام ماجد، الذي يعيد تقديم الكلاسيكية الشهيرة للفنان عادل إمام الصادرة عام 1973، لكن برؤية ومعالجة درامية معاصرة، من تأليف جورج عزمي وإخراج رامي إمام.