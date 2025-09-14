شقيق عادل إمام يكشف لـ «عكاظ» تفاصيل بناء الزعيم مسجداً بجوار فيلته في القاهرة

كشف المنتج المصري عصام إمام (شقيق الفنان القدير عادل إمام) أن الزعيم قرر تشييد مسجد ملحق بمدخل فيلته الكائنة في المنصورية بالقاهرة، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الزعيم يبني مسجداً

وأوضح عصام إمام في حديثه لصحيفة «عكاظ» أن بناء المسجد جاء باعتباره صدقة جارية، مؤكداً أن عادل إمام يتابع شخصياً جميع مراحل العمل ويهتم بكافة التفاصيل المرتبطة به.

وأشار إلى أن العديد من أصدقاء ومحبي الفنان الكبير دأبوا على أداء الصلاة في المسجد عند زيارتهم للاطمئنان على صحته، لافتاً إلى أنه بدوره يحرص على الصلاة فيه في كل زيارة يقوم بها لشقيقه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات قام بها فنانون في السنوات الأخيرة، إذ اتجه عدد منهم إلى بناء المساجد ليجعلوا أعمال الخير جزءاً من إرثهم الإنساني والديني.

آخر ظهور للزعيم

يذكر أن عادل إمام ظهر، سابقاً، في أحدث إطلالة له بعد غياب سنوات عن الأضواء، خلال احتفاله بزفاف حفيده الذي يحمل اسمه، إذ التُقطت له صورة نادرة وهو يتوسط العروسين برفقة عدد من أفراد العائلتين، في مشهد حظي بتفاعل واسع من جمهوره.