«مش قادرة أعيش».. شمس البارودي توجه رسالة مؤثرة لزوجها حسن يوسف

«انفصالنا بعد 3 أشهر».. شمس البارودي تكشف أسراراً عن علاقتها بحسن يوسف

أفصحت الفنانة المعتزلة المصرية شمس البارودي، لأول مرة، عن طبيعة ارتباطها بالممثل المصري الراحل حسن يوسف، مستعرضة كواليس العلاقة التي جمعتهما ومشاعر الشوق العميقة التي ما زالت ترافقها بعد رحيله.

رسالة مؤثرة عبر «فيسبوك»

نشرت شمس البارودي رسالة مؤثرة على حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أشارت فيها إلى أن ارتباطهما استمر ثلاثة أشهر، وأنه حاول مراراً العودة إليها وتحقيق مطالبها، ووفى بوعوده معها، مؤكدة حبها العميق له، قائلة: «حبيبي الغالي، أجدني أعيش في ذكريات الماضي وأحداثه أكثر من حياتي في حاضر يخلو من وجوده».

وصف حسن يوسف وأثره في حياتها

وأوضحت الفنانة المعتزلة أن الراحل كان مصدر الأمان والسعادة والبهجة في حياتها، وأن ذكراه تمنحها شعوراً بالطمأنينة والراحة، معتبرة وجوده معها بمثابة «جنة الحياة الدنيا».

وداع ومناجاة بالحب

واختتمت شمس البارودي رسالتها بمناجاة مؤثرة، معبرة عن ألم الفقد وحبها العميق له، قائلة: «يا حبيبي يا حسن، لا أستطيع الاستمرار بدونك، جزاك الله أعلى درجات الجنة، يا من قلّ من يشبهك رجال، يا حبيب عمري».

يذكر أن شمس البارودي شنّت هجوماً حاداً على إحدى متابعاتها اتهمتها بالخرف وكبر السن، ووصفت منتقديها بـ«جحافل التكفير» في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «لما تفرد البعض بتصور أنفسهم أنهم الصالحون ذكوا أنفسهم ولم يقفوا بعد بين يدي ملك الملوك، فما لكم كيف تحكمون؟ جحافل التكفير ظنوا أنهم المخولون بالأمر بالمعروف والنهي في نظرهم عن المنكر».

وتبرأت شمس البارودي، سابقاً، من جميع أعمالها التي قدمتها في مشوارها الفني، وقالت إنها ندمت وكانت تتمنى ألا تقدم مثل هذه الأدوار، معربة عن استيائها من فكرة توجيه انتقادات لها بالرغم من تقديم العديد من فنانات جيلها أدواراً مشابهة.