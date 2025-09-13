أحمد حلمي يحسم الجدل: «لم أعلّق على تصريحات سلوم حداد»

نفي الفنان المصري أحمد حلمي، التصريحات المنسوبة له، تعليقاً على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد الأخيرة، والتي تداولت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحذر أحمد حلمي، جمهوره من ذلك التعليق المفبرك له بشكل واسع في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقال: «لم أقل هذا الكلام، ولم أعلّق على الموضوع أساساً، أرجو ألّا يصدق أحد أيّ ادعاء أو افتراء يُكتب أو يُنشر، وإذا أردت أن أُبدي رأياً فسأعلنه بنفسي عبر حساباتي على مواقع التّواصل الاجتماعيّ».

تصريحات سلوم حداد

وكان سلّوم حدّاد قد أثار جدلاً واسعاً خلال الأيّام الماضية بعد انتشار مقطع فيديو له في ندوة صحفية سابقة، انتقد فيه أداء بعض الممثّلين المصريّين في التّحدّث باللغة العربيّة، معتبراً أنّ قلّة فقط برزت بإتقانها، مثل الرّاحل نور الشّريف وعبد الله غيث.

وأكد حداد أن أغلب الممثلين في مصر يواجهون صعوبة في نطق بعض الحروف، خصوصاً حرف الجيم، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي وعدد من الفنانين المصريين إلى التعبير عن غضبهم.

يذكر أن أحمد حلمي حقق نجاحاً كبيراً، بعد عرضه «مسرحية بني آدم»، في موسم جدة سابقاً، حيث تمحورت أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول ناجي وفرح، وهما أب وابنته يرثان مسرحاً مهجوراً يسكنه عفريت غاضب اسمه غندور، وتحاول فرح إعادة إحياء المسرح، ولكن يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، ومن ثم تتوالى الأحداث.

وتضم مسرحية «بني آدم» كلاً من أحمد حلمي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أسيل عمران، عماد رشاد، وياسمينا العبد، وغيرهم من نجوم الفن.