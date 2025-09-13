في ليلة وُصفت بالاستثنائية اعتلت الفنانة أحلام الشامسي مسرح «عبادي الجوهر أرينا» ضمن حفلات موسم جدة، وانطلق الحفل بعد تحضيرات كبيرة امتدت لأيام ليقدَّم بصورة احترافية راقية تجمع بين جمال الليلة وروعة التنظيم.

ثلاث ساعات من الطرب

تنقلت أحلام خلال نحو ثلاث ساعات بين جديدها وأغنياتها التي شكّلت مسيرتها الطويلة، فأطربت الحاضرين بمجموعة من روائعها مثل: «راس قمة», «ابرحل», «هذا اللي شايف نفسه», «ادري تغير», «لا يروح الليل», «وش ذكرك», «بغيضك»، وغنت من روائع فنان العرب محمد عبده لو كلفتني المحبة.

وقدمت أغانيها مع ألوان من الفلكلور السعودي ومن مناطق مختلفة.

هذا التنوع منح الحفل نكهة خاصة، حيث ظهر مسرح عبادي الجوهر أرينا بحلّة مختلفة، فقد تم تجُهّيزة بتقنيات إضاءة وصوت حديثة عكست أجواءً بصرية مبهرة، جعلت من كل مقطع غنائي لوحة فنية متكاملة.

تفاعل جماهيري

الجمهور، عاش لحظات غامرة من الطرب والفرح، وظلّ متفاعلاً حتى اللحظة الأخيرة، مردّدًا الأغاني مع أحلام ومترنّمًا على إيقاعات الموسيقى.

قاد الأوركسترا المايسترو وليد فايد، الذي رسم بقيادته لوحة موسيقية متكاملة انسجمت مع صوت أحلام العذب، فخلق أجواءً حالمة بين الطرب الأصيل والتجديد الموسيقي العصري. ومع كل لحن، كان الجمهور يشارك بالغناء والتصفيق، في تفاعل عكس حالة الشغف والانتظار لهذه الليلة المميزة من ليالي موسم جدة.