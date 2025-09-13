أطلق المخرج محمود محمود أحدث مشاريعه السينمائية من خلال الفيلم القصير «مَين يُحضِن البحر»، الذي اختار تقديمه قبل انطلاق فيلمه الروائي الطويل بدور العرض، ليضع الجمهور أمام تجربة إنسانية صادقة تنبع من حاجة البشر العميقة إلى الحضن وسط عالم تمزّقه الحروب والصراعات.

فكرة العمل

وأكّد محمود أنّ فكرة العمل جاءت من إحساس مشترك يجمعه بالناس جميعًا: «كلّنا في احتياج شديد إلى الحضن، ولكن رغم ذلك لا نرحم بعض ولا نعرف كيف نحب بعض».

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تراجيدي، حيث يقدّم رؤية فلسفية عن كلّ إنسان يحمل في داخله «بحرًا صامتًا» مثقلًا بالأسرار والجروح. وفي زمن يزداد قسوة وتفاهة يواجه الإنسان حروبًا لا تتوقف؛ بين السلاح والدمار، وصراعات تسرق منه الحب. ولا يتبقّى أمامه سوى دفء بسيط يعيده إلى إنسانيته: كلمة، سؤال صادق، جبر خاطر، أو حضن يردّ إليه الأمل قبل أن يفرّقنا العمر أو تنتهي بنا الحياة.

أبطال العمل

يشارك في بطولة الفيلم الفنان القدير حسين نخلة، إلى جانب نخبة من الفنانين (بحسب ترتيب الظهور): شريف صالح، والفنانة اللبنانية رولا، أحمد إيهاب، يوسف العبيد، مصطفى المليجي، وأحمد ناصر سيف، في مزيج فني يخدم فلسفة العمل ويثري رسالته الإنسانية.

تولّى مصطفى جويدة مهمة التأليف الموسيقي والهندسة الصوتية، فيما جاءت الأغنيات بأصوات يسرى العسيلي، يحيى بيهقي، الشاب ضياء، ونور العسيلي، بكلمات شعرية من إبداع يسرى العسيلي، وابتكار محمود عبد السيد العجيب، إلى جانب نصوص مستوحاة من التراث العربي.

جاء المكياج والشعر بتوقيع منه خورشيد، فيما أشرف على إدارة الإنتاج والتصوير الفوتوغرافي يوسف رضوان، وأدار مواقع التصوير أحمد عودة، كما وضع الرسام والمصمّم محمد نور بصمته البصرية المميزة، بينما تولّت كلير توفيق مسؤولية الإعلام والصحافة، وأنجزت معامل أنيس عبيد مهمة الترجمة.

سجّل حضورًا تقنيًا لافتًا كلٌّ من: زيد أبو عرّة عبر الكاميرا، وعمرو نبيه في المونتاج والتلوين، ومدير التصوير د. تامر رضوان، مع شكر خاص إلى محمد مبروك لدعمه المميز.

يُعدّ هذا الفيلم الجديد خطوة مهمة في مسيرة المخرج محمود محمود، الذي قدّم من قبل فيلم «كاستنج يوسف شاهين» من إنتاج سامح حلمي و«ماجدة» من إنتاج سمير النيل، وغيرهما من الأعمال التي حققت نجاحًا في دور العرض العربية والأجنبية، ومؤخرًا حصل محمود على جائزة أفضل مخرج في مهرجانات سينمائية دولية.