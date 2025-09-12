تابعوا عكاظ على
أحلام تُحيي حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي في «ظهران إكسبو»
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن مشاركتها ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 95، من خلال حفل غنائي مميز يُقام في «ظهران إكسبو» بالمنطقة الشرقية يوم 22 سبتمبر القادم. تفاصيل الحفل

ونشرت أحلام البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وسط تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها في السعودية ودول الخليج، مؤكدين أنها تحظى بمكانة مميزة لدى الشعب السعودي.

وكانت أحلام قد كشفت سابقاً عن تفاصيل حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس، مؤكدة أنها تجاوزت الأزمة وتتمتع حالياً بصحة جيدة.

تفاصيل وعكتها الصحية

وأوضحت أنها تعرضت لأزمة صحية في الصدر مع شرخ بسيط في ذراعها، لكنها خضعت للفحوصات اللازمة من بينها أشعة سونار وتحاليل، مشيرة إلى أن النتائج مطمئنة وأنها فقط بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافي الكامل.

نجاح حفل قرطاج

يذكر أن أحلام تألقت، خلال حفلها الأخير، ضمن مهرجان قرطاج في تونس بعد غيابها 27 عاماً، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها مثل «قول عني ما تقول، وأكثر من أول أحبك»، لتؤكد مكانتها الفنية وحب الجمهور لها.

