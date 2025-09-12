كشفت والدة الفنانة رنا رئيس زينب حسن، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن ابنتها غادرت المستشفى اليوم بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد منذ أربعة أيام.

وأوضحت أن حالة رنا الصحية شهدت تحسنًا بسيطًا، بينما ما زالت حالتها النفسية بحاجة إلى دعم، لافتة إلى أن أسرتها وأصدقاءها من داخل الوسط الفني وخارجه لم يتوقفوا عن مساندتها والاطمئنان عليها طوال فترة إقامتها في المستشفى.

وظهرت رنا رئيس، سابقاً في أول صورة لها من داخل المستشفى رفقة شقيقها، عقب خضوعها لعملية جراحية طارئة إثر تعرضها لنزيف مفاجئ.

آخر أعمال رنا رئيس

انضمت رنا رئيس، سابقاً، إلى فريق عمل فيلم «سفاح التجمع» الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه قريبًا في دور السينما بمصر وعدد من الدول العربية.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم: صابرين، سنتيا خليفة، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، غفران محمد، ونور محمود. الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح عزب، وإنتاج أحمد السبكي.