أقام صُنّاع فيلم «ماما وبابا» عرضًا أوليًا ضخمًا داخل مجمع سينمات «فوكس» في المملكة العربية السعودية، احتفالًا بانطلاق عرضه في دور السينما بدول الخليج والوطن العربي.

وحضر الفعالية نجما العمل الفنانة المصرية ياسمين رئيس والفنان المصري محمد عبد الرحمن، إلى جانب المنتج محمد رشيدي، الذي كان في استقبال الضيوف وسط أجواء حافلة بالحضور والتفاعل.

نجح فيلم «ماما وبابا»، من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، في تحقيق إيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي إيراداته بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض إلى ما يفوق 10 ملايين جنيه.

وعلى جانب آخر، يظهر محمد عبد الرحمن في فيلم «ماما وبابا» بشخصية مهندس، بينما تلعب ياسمين رئيس دور ربة منزل، ويقدّم الثنائي دور الزوجين في سياق أحداث الفيلم.

يجمع فيلم «ماما وبابا» كلاً من ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، ويضم العمل كلاً من وئام مجدي، أحمد محمدي، و من الأطفال يزن صلاح و خديجة أحمد، والفيلم فكرة رحمة فلاح، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي، حيث تدور أحداثه فى إطار كوميدي إجتماعي.