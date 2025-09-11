كشف يوسف الغيث مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد تطورات صحية مقلقة، بعدما تعرضت لجلطة دماغية ثانية أدت إلى فقدانها الإدراك بشكل كامل، إضافة إلى مضاعفات أثرت على جانبي جسدها الأيمن والأيسر.

صدمة في الوسط الفني

الخبر شكّل صدمة كبيرة لمحبي النجمة المخضرمة، التي تعد من أبرز رموز الدراما الخليجية. وتصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من القلق والدعوات لها بالشفاء العاجل.

مدير أعمالها يوضح خطورة الموقف

مدير أعمال حياة الفهد أوضح أن حالتها لا تزال حرجة، وأن الفريق الطبي يتابع تطوراتها لحظة بلحظة، مع دراسة خيارات علاجية متقدمة قد تتطلب نقلها خارج البلاد لاستكمال الرعاية في بريطانيا.

دعوات واسعة للشفاء

من جانبهم، عبّر فنانون ومشاهير وإعلاميون عن تضامنهم مع «سيدة الشاشة الخليجية»، مؤكدين مكانتها في قلوب الجماهير. كما دعا آلاف المتابعين عبر منصات التواصل إلى تكثيف الدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية.