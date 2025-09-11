أطلقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان «غالية علينا» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بعد إعادة توزيعها موسيقيًا بروح مختلفة.

وقررت شيرين عبدالوهاب طرح أغنيتها الجديدة، عقب أيام قليلة من عودتها من رحلة علاجية قصيرة خارج مصر للاطمئنان على حالتها الصحية، ويواصل فريق طبي متخصص متابعة حالتها داخل مصر.

وجاءت أغنية «غالية علينا»، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، وتقول كلمات الأغنية: «ما اتحملش بعادنا خدنا عليكي وخدنا نرجع مهما بعدنا، وناسنا في ناسنا والأيام الحلوة في ليلنا ونيلنا لا متهونش العشرة».

حقيقة حفل شيرين عبدالوهاب وفضل شاكر

ونفت شيرين عبدالوهاب، سابقًا، صحة الأنباء المتداولة حول إحيائها حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة الفنان اللبناني فضل شاكر.

وأصدرت شيرين بيانًا عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، طالبت فيه الجمهور بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير مؤكدة، مشيرة إلى أن أي تحديثات تخص حفلاتها ستكون من خلال صفحاتها الرسمية فقط.

وأعربت شيرين في البيان عن أملها في أن تجمعها قريبًا حفلات مشتركة مع فضل شاكر في المملكة العربية السعودية.