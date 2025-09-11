أبدى الفنان المصري صلاح عبدالله رأيه في تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي أثارت جدلا واسعا، بعدما سخر من طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

وعبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، كتب صلاح عبدالله موضحا: «نحن كممثلين مصريين ننطق حرف الجيم في الأعمال المترجمة أو المأخوذة عن نصوص عالمية، بينما ننطق الـ«جيم» في الأعمال التاريخية والدينية المكتوبة أصلا باللغة الفصحى».

وتابع: «المصريون اعتادوا أن يسخروا من أنفسهم، لكننا لا نقبل أن يأتي الآخرون ليسخروا منا، ونكتفي فقط بالتهكم على طريقة نطقنا لحرفي الذال والظاء.. وبس كده ولاه».

أزمة سلوم حداد

أثارت تصريحات الفنان السوري سلوم حداد جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد سخريته من طريقة نطق عدد من الممثلين المصريين للفصحى، مؤكدا أن القلّة فقط مثل عبدالله غيث ونور الشريف كانوا يجيدونها.

وأشار حداد إلى أن أغلب الممثلين في مصر يواجهون صعوبة في نطق بعض الحروف، خصوصا حرف الجيم، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي وعدد من الفنانين المصريين إلى التعبير عن غضبهم.

اعتذار رسمي من حداد

وفي أعقاب تلك التصريحات، قدّم سلوم حداد اعتذارا رسميا للفنانين المصريين، موضحا في بيان له أن المقطع جرى تصويره منذ فترة طويلة، وأنه لم يقصد مطلقا الإساءة للفنانين المصريين، بل كان حديثه في سياق الإشارة إلى بعض الحالات التي يلجأ فيها الممثلون إلى التبسيط أو التسرّع في النطق بالفصحى.