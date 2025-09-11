تمنى الفنان المصري محمد عبدالرحمن الشهير إعلاميا بـ«توتا» أن ينال فيلمه الجديد «ماما وبابا» إعجاب الجمهور السعودي بعد عرضه في صالات السينما السعودية، مؤكدا أنه يكنّ محبة خاصة للجمهور السعودي الذي وصفه بالداعم لمسيرته الفنية والمحب لأعماله.

وأوضح عبدالرحمن في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن أكثر ما جذبه لتقديم بطولة فيلمه الجديد «ماما وبابا» هو السيناريو المكتوب باحترافية عالية، إذ يجمع بين الكوميديا والأحداث الاجتماعية التي يفضلها الجمهور العربي.

وأضاف «توتا» أنه سعيد بردود فعل الجمهور على الفيلم الذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائية، متنافسا مع عدد كبير من الأفلام المصرية، وأشار إلى أنه يسعى دائما لاختيار أدوار مميزة تُمكنه من تقديم أفضل ما لديه لجمهوره.

تفاصيل الفيلم

فيلم «ماما وبابا» يجمع في بطولته إلى جانب محمد عبدالرحمن، النجمة ياسمين رئيس والفنانة وئام مجدي، وهو من إخراج أحمد القيعي وتأليف ورشة «براح»، فيما تتولى إنتاجه رحمة فلاح.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما السعودية في 11 سبتمبر، ليكون واحدا من أبرز أفلام الموسم الصيفي، كما حقق إيرادات متوسطة في دور العرض المصرية متنافسا وسط عدد كبير من الأفلام الفنية.

يذكر أن الفنان محمد عبدالرحمن رد في تصريح سابق لـ«عكاظ» على جدل تقليده للزعيم عادل إمام في فيلمه الجديد «ماما وبابا»، مؤكدا أن الأمر جاء بمحض الصدفة، مشددا: «لا يمكن أن أنافس الزعيم، فهو قيمة كبيرة، وكل ما أطمح له هو تقديم عمل كوميدي واجتماعي مختلف يسعد الجمهور».