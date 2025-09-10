فيديو.. محمد مهران لـ «عكاظ»: الجمهور السعودي مثقف ويقدّر الأدب العالمي

أعرب الفنان المصري الشاب محمد مهران عن سعادته الكبيرة بخوضه أولى بطولاته المسرحية في المملكة العربية السعودية، من خلال عرض مسرحية «المحاكمة» المأخوذة عن إحدى روايات الكاتبة العالمية أجاثا كريستي، التي قُدمت ضمن فعاليات موسم الرياض.





تجربة مسرحية «المحاكمة»

وأكد مهران في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ" أن المسرحية حققت نجاحاً لافتاً وقت عرضها، إذ شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور السعودي، الذي أبدى حماساً كبيراً لمتابعة عمل مسرحي مقتبس من الأدب العالمي، ما يعكس وعي الجمهور واهتمامه بالروايات الأدبية الرفيعة.

أمنيات أعمال مسرحية جديدة

وعن تطلعاته المقبلة، أعرب مهران عن أمنيته في أن يقدم خلال النسخة الجديدة من موسم الرياض عملاً مسرحيّاً جديداً بروح معاصرة، يستلهم الأدب العالمي بشكل مختلف، مؤكداً أن الجمهور السعودي مثقف ويتمتع بدرجة عالية من الوعي الفني.

جديد أعماله

وكشف «مهران» جديد أعماله الفنية المقبلة، أنه يحضّر لأكثر من عمل فني سواء في الدراما والسينما، إذ يقدم مسلسل «بنج كلي» مع الفنان المصري محمد دياب، وفيلم «الحارس» مع الفنان المصري هاني سلامة.

وشارك محمد مهران، سابقاً في موسم رمضان الماضي بمسلسل «المداح»، الذي ضم كلاً من الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، جوري بكر، دارين حداد، وتأليف وليد أبوالمجد وأمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.