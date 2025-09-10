لتحقيق مشاهدة عالية.. ضبط ممثل مصري شهير بتهمة نشر أخبار كاذبة

في تطور أمني مثير للجدل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأربعاء) القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، المعروف بلقب «شيبا»، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب القبض على شيبا

الواقعة التي أثارت ضجة واسعة على السوشيال ميديا جاءت بعد تداول مقطع فيديو يزعم فيه شيبا أنه توجه إلى السجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، ليُفاجَأ بغرامة مالية مفروضة عليه بسبب تسجيله «متوفى» منذ ثلاثة أشهر. الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري لكشف الحقيقة.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الجهات الأمنية من رصد المقطع وفحصه بعناية، وتبين عدم صحة الادعاءات المذكورة فيه تماماً.

المقطع، الذي تم نشره على حساب «شيبا» الشخصي على إنستغرام وفيسبوك، كان مجرد تمثيلية مصطنعة تهدف إلى جذب الانتباه وزيادة التفاعل.



تحقيق نسب مشاهدة عالية

شيبا، المقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، أُلقي القبض عليه بعد ساعات قليلة من التحقيقات الأولية، وبمواجهته، أقر الفنان بأن الفيديو يمثل محاكاة صوتية وتمثيلية لمقطع آخر سبق نشره في وقت سابق، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامة، بل كان هدفه الرئيسي تحقيق نسب مشاهدة عالية لتعزيز شعبيته على المنصات الرقمية.

ولم تقف التحقيقات عند «شيبا»، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد واعتقال الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الأصلي، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

المقبوض عليه الثاني اعترف بأنه صوّر المقطع خلال عام 2024 كنوع من المزاح بين الأصدقاء، ونشرَه على حسابه الشخصي دون أي نية سيئة، لكنه أقر بأن الفكرة كانت ترويجية جزئيًا.



عقوبة نشر أخبار كاذبة في القانون المصري

وتشمل التهم الموجهة للممثل المصري نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، ووفقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.

وشارك الفنان محمد فاروق شيبا في أدوار عدة أشهرها مع الفنان محمد رمضان، ومنها: مسلسل البرنس، ومسلسل ابن حلال، وفيلم شد أجزاء، وغيرها من الأعمال.