انتهت الفنانة المصرية شيري عادل من تصوير الحكاية السادسة والأخيرة بعنوان «ديجافو» ضمن مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، بعد سلسلة نجاحات حققها العمل في حكاياته السابقة.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بحضور صناعه ونجومه، منهم أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم، وصالح عبد النبي. العمل من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبوذكري.

وتطرح حكاية «ديجافو» موضوعًا واقعيًا يسلط الضوء على العلاقات الزوجية وما يعتريها من تعقيدات نفسية واجتماعية نتيجة الروتين، وجاءت الأحداث في إطار غامض ومشوق، لتؤكد أن الحقيقة غالبًا تختلف عمّا يظهر أمام الناس، وهو ما يعكس جوهر فكرة المسلسل.

يذكر أن «ما تراه، ليس كما يبدو» يتألف من 7 حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصنّاعها المختلفون، ويُعرض حاليًا عبر قنوات DMC، محققًا تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يونيو الماضي، عرض لشيري عادل مسلسل «الوصفة السحرية»، مكون من 45 حلقة، وجمع كلا من إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، كارولين عزمي، بسمة داود، هالة فاخر، رانيا منصور، سلوى عثمان، ولقاء سويدان، والعمل من تأليف هاني سرحان، سيناريو وحوار إيرين يوسف، وأشرف على الكتابة هذا المسلسل دعاء عبدالوهاب.

