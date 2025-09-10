توم كروز ممنوع من امتلاك سيارة «بوغاتي»

في حدث غريب من نوعه، يبدو أن نجم "Mission: Impossible" توم كروز قد وُضِع على القائمة السوداء لدى شركة بوغاتي للسيارات الفاخرة. والسبب؟ حادثة طريفة لكنها مكلفة وقعت عام 2006. حين حضر النجم الشهير للعرض الأول لفيلمه «Mission: Impossible III»، بسيارة بوغاتي فيرون جديدة تماماً، لكنه واجه صعوبة في فتح باب السيارة على السجادة الحمراء. هذا الموقف، رغم بساطته، استحوذ على اهتمام الإعلام، لكن تبين له تبعات أكبر من المتوقع.

بوغاتي تنتقم بصمت

يُقال إن بوغاتي المعروفة بسياستها المتشدّدة تجاه الحفاظ على صورة علامتها التجارية، لم تجد أن موقف كروز المضحك يتناسب مع هالة الفخامة التي ترغب في ترسيخها. لذا قررت الشركة بهدوء إدراجه في قائمة ممنوعي الشراء، ما يمنعه من اقتناء أي سيارة من طراز بوغاتي مستقبلاً رغم ثروته الضخمة.

تخيل أن الشخص القادر على تسلق المنحدرات والانغماس في مشاهد الأكشن الأكثر خطورة على الشاشة، يجد أن أكبر تحدٍّ أمامه هو: فتح باب سيارة بوغاتي!