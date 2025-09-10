حقن التجميل تُطيح بعافية دانا حمدان

ظهرت الفنانة الأردنية دانا حمدان، في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، كشفت فيه مرورها بما وصفته بأسوأ ثلاثة أسابيع في حياتها عقب خضوعها لإجراء تجميلي فاشل في إحدى العيادات. وقالت: إنها وافقت على جلسة لتحفيز الكولاجين وحقن مادة عرّفت لها بأنها «سكين بوستر» لا تغير ملامح الوجه، لكنها فوجئت بمضاعفات خطيرة وتشوهات وألم استمر لشهر كامل. وأوضحت أنها لم تتحمل الأعراض الجسدية أو المظهر الجديد، وهاجمت العيادة بسبب إنكارها الخطأ وعدم تحمل المسؤولية، مؤكدة أن كلمة «سوري» لا تكفي لتغطية الرعب الذي مرت به. وأضافت أنها استشارت طبيباً بعد استمرار الآلام لكنه اكتفى بأدوية مسكنة، مطالبة نقابة الأطباء بمراجعة أوضاع هذه المراكز. وأشارت إلى أنها تستيقظ يومياً غير راضية عن مظهرها الحالي وتعاني من صداع سببه البلازما، مؤكدة أنها لن تضع أي مواد في وجهها مرة أخرى بعد هذه التجربة القاسية.