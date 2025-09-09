فاجأ المخرج المصري محمد سامي، جمهوره بإعلانه العودة لإخراج الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «رد كليتي»، بعد نحو 6 أشهر فقط من إعلانه الاعتزال.

مشروع فني برؤية عالمية

وأكد سامي، عبر منشور على «فيسبوك»، أن العمل يمثل أهم محطة في مشواره الفني، قائلا إن قصته لم تُقدَّم من قبل محليا أو عالميا، مشددا على أنه سيكون مختلفا ويحظى باحترام كل بيت عربي.

وأوضح المخرج أن فترة ابتعاده منحته فرصة للتأمل ومراجعة مسيرته السابقة، مضيفا: «كنت أبحث عن المعادلة الصعبة.. كيف أقدّم عملا جماهيريا يتماشى مع متطلبات السوق، وفي الوقت نفسه يحمل قيمة فنية خالصة».



هذه النصيحة أعادتني

وأشار سامي إلى أنه استجاب لنصيحة الناقد الفني طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور من أعماله، متعهدا بأن تكون مشاريعه القادمة مختلفة وأكثر نضجا.

يذكر أن سامي كان قد أعلن في مارس 2025 اعتزاله الدراما عقب الانتهاء من مسلسلي «إش إش» بطولة مي عمر، و«سيد الناس»بطولة عمرو سعد، قبل أن يتراجع مؤخرا ويكشف عن مشروعه الجديد.