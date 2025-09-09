يستعد الفنان الشاب أمير المصري لبدء تصوير الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي الشهير «The Agency»، الذي يأتي بعنوان «Central Intelligence».

ويقدم أمير المصري خلاله شخصية ضابط مخابرات إماراتي يُدعى «سعيد». وأعرب أمير عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل العالمي، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة لجمهوره.

نخبة من نجوم هوليوود

المسلسل تشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم مايكل فاسبندر، جودي تيرنر سميث، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت ليون، إلى جانب النجم الكبير ريتشارد جير.

تجربتان سينمائيتان بمهرجان لندن

وفي سياق آخر، يخوض أمير المصري تجربة سينمائية مزدوجة في مهرجان لندن السينمائي الدولي بدورته الـ69، إذ يشارك بفيلمين هما «100 Nights of Hero» الذي يُعرض في ختام المهرجان بعد أن نال إشادات واسعة خلال عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي الأخير، وفيلم «Giant» الذي يشهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامته بين 8 و19 أكتوبر القادم.

فيلم «100 Nights of Hero» مأخوذ عن رواية للكاتبة إيزابيل غرينبيرغ، ومن إخراج جوليا جاكمان، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت. ويؤدي أمير شخصية «جيروم» في إطار درامي يجمع بين الرومانسية والخيال داخل قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعد وصول ضيف غامض يقلب الموازين.

أما فيلم «Giant»، فيتناول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد، ويرصد رحلته من بداياته في شوارع شيفيلد حتى تحوله إلى بطل عالمي في الملاكمة، تحت إشراف مدربه الشهير بريندان أنجل. الفيلم من تأليف وإخراج روان أثالي، ويشارك في بطولته النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن إنتاج أسطورة هوليوود سيلفستر ستالون. ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض بالمملكة المتحدة، وأوروبا، وأمريكا، والشرق الأوسط.