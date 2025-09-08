ياسر جلال في منافسة رمضان 2026

أعلن الفنان ياسر جلال عن خوضه سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، وتشاركه البطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين في عودتها المنتظرة إلى الدراما الرمضانية بعد سنوات من الغياب، وهو ما أثار حماس الجمهور والمتابعين.

تفاصيل العمل الجديد

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويضم نخبة من النجوم منهم أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني. وقد شارك جلال جمهوره صوراً من الكواليس عبر حسابه على «فيسبوك»، معلقاً: «كلهم بيحبوا مودي.. إن شاء الله رمضان 2026 توكلنا على الله».

ياسر جلال خارج رمضان أيضاً

إلى جانب هذا العمل، ينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد «للعدالة وجه آخر» عبر إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، في 15 حلقة فقط. يجسد فيه شخصية إعلامي يخوض صراعاً لكشف تفاصيل قضية قتل متورط فيها ابنه، وسط أجواء من التوتر والدراما المشوقة.

نجاحات رمضان الماضي

وكان آخر ظهور رمضاني لياسر جلال في 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير.