حفل الفنان الشامي يثير «فوضى عارمة» في أوسلو

شهد حفل الفنان السوري الشامي في العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، لحظات متوترة عندما تدفّق الجمهور نحو المسرح في محاولة للاقتراب من الفنان، مما أدى إلى فوضى عارمة، قبل تدخل رجال الأمن في اللحظة المناسبة وتمكّنهم من السيطرة على الموقف.

احتضان مؤثر أثار الجدل

خلال الحشد، تمكنت فتاة من الصعود إلى المسرح واحتضان الفنان أمام أنظار الجمهور، ما أثار تفاعلات واسعة بين المتابعين عبر منصّات التواصل، إذ انقسم الرأي بين من وجّه له التحية لدفئه، وآخرين اعتبروا ما حدث تجاوزاً.

الشامي يُنهي الحفل بهدوء

ورغم التوتر والفوضى، حافظ الشامي على هدوئه وابتسامته، واستطاع تلوين اللحظة بردود أفعال إيجابية. وبعد انتهاء الحفل، حرص على التقاط الصور مع معجبيه، وهو ما اعتبره كثيرون لفتة إنسانية أثرت فيهم بدرجة كبيرة.