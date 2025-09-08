كشفت أسماء ابنة الفنان المصري شريف منير عن ارتدائها الحجاب بعد أشهر قليلة من زواجها الثالث، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالثبات على تلك الخطوة.

أسماء: «الخطوة الصح»

وشاركت أسماء شريف منير الجمهور مجموعة من الصور جمعتها مع زوجها، وظهرت مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وأرفقت المنشور بتعليق قائلة: «الحمد لله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح».

وأوضحت أسماء أن ارتداء الحجاب ليس مجرد ملابس محتشمة، بل هو قرار من القلب وعهد بين الإنسان وربه، معبرة عن شعورها بالراحة التي لا توصف، ومطالبة جمهورها بالدعاء لها بالثبات، وقالت: «محتاجة أماكن للبس حلوة تساعدني على الخطوة دي».

فنانات يدعمن الخطوة

وتفاعلت العديد من الفنانات مع منشورها، وهنأتها هنا الزاهد، وتارا عماد، وشيماء سيف، وقالت الأخيرة: «مبروك يا حبيبتي ربنا يديم نعمه عليكي، وعقبالي يارب كمان».

وكانت أسماء قد أعلنت في يونيو الماضي عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وتميزت إطلالتها بالبساطة والرقي، مرتدية فستاناً أبيض من قماش حرير وناعم مع تسريحة شعر بسيطة.