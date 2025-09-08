تجاهل الفنان محمد محمود عبدالعزيز قرار النيابة العامة، الصادر أمس (الأحد)، برفض الالتماس المقدم منه وشقيقه كريم، بشأن التحقيق في محضر تزوير البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي، والاكتفاء بحفظ البلاغ. ونشر عبدالعزيز عبر حسابه على «فيسبوك» صوراً من إجازته في فرنسا، معلقاً: «بفكر أشتري آيس كريم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا»، في أول تعليق له عقب القرار.

قرار النيابة العامة

كانت النيابة قد رفضت الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز على قرار حفظ محضر التزوير الموجه ضد بوسي شلبي، مؤكدة أن القصد الجنائي للتزوير غير متوافر. وكشفت التحقيقات أن البطاقات الرسمية للفنان الراحل وللإعلامية تضمنت بيانات متطابقة بصفة «متزوج» عند إصدارها، إضافة إلى وجود مستندات رسمية وتأشيرات سفر تثبت استمرار العلاقة الزوجية شكلياً حتى وفاة محمود عبدالعزيز عام 2016.

خلفية الأزمة

تعود الأزمة إلى تصريحات بوسي شلبي في أحد البرامج التلفزيونية حين قدّمت نفسها بأنها أرملة محمود عبدالعزيز، وهو ما رفضه نجلاه مؤكدين أن والدهما طلقها قبل وفاته بسنوات. وأقام الابنان محضراً ضدها مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن التحقيقات انتهت بالحفظ لعدم توافر أدلة التزوير.