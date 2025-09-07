نور إيهاب ويوسف عمر في حكاية جديدة بـ«ما تراه ليس كما يبدو»

بدأ الفنانان نور إيهاب ويوسف عمر تصوير حكاية جديدة تجمعهما ضمن أحداث مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، الذي يُعرض حاليًا عبر شاشة DMC، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة. العمل من إنتاج كريم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

تفاصيل الحكاية

تشكل هذه الحكاية محطة مهمة في مسيرة نور إيهاب، التي لفتت الأنظار أخيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل «6 شهور» مع نور النبوي في نوفمبر 2024. كما سبق أن شاركت في «الحشاشين» مع كريم عبدالعزيز خلال رمضان 2024، وبطولة مسلسل «صدفة» مع ريهام حجاج، إلى جانب تجربتها السينمائية في جزءي فيلم «الحريفة» مع نور النبوي.

أحدث أعمال نور إيهاب

تعيش نور إيهاب حالة من النشاط الفني المكثف، إذ ينتظرها الجمهور قريبًا في مسلسل «للعدالة وجه آخر» أمام الفنان ياسر جلال، كما تستعد لطرح فيلمها الجديد «الساعة 7» مع الفنان محمد الشرنوبي.

يوسف عمر بين الدراما والسينما

من جانبه، شارك يوسف عمر في موسم رمضان 2025 عبر عدة أعمال منها «شباب امرأة» مع غادة عبدالرازق، و«كامل العدد 3» مع دينا الشربيني وشريف سلامة، إضافة إلى «شارع الأعشى». وعلى صعيد السينما، قدم بطولة فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبدالباقي، ويستعد حاليًا لتصوير فيلم أكشن ضخم بعنوان «فرقة الموت» بمشاركة أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي.