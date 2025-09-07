أكد المطرب اللبناني راغب علامة أنه لن يترك حقه ضد كل شخص تطاول عليه وأساء لشخصه ولأسرته دون وجه حق، موضحاً أنه تعرض لحملات مدفوعة الأجر غرضها تشويه السمعة بالفترة الماضية.

وقال «علامة» في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إنه سيلاحق المسيئين قانونياً ولن يرد الإساءة بالإساءة لأن ليس من طبعه وتربيته تلك الصفة، مضيفاً أن لديه ثقة كاملة في القانون والقضاء بأنه سيظهر الحقيقة ويأخذ كل مؤذٍ حقه من العقاب.

سأتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين

وسبق أن قرر راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا عليه بالإهانات المباشرة خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر المكتب الإعلامي لراغب علامة، بياناً سابقاً، كشف فيه التفاصيل بتعرضه سابقاً لسلسلة من الإهانات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها لا تليق بمكانته ولا بجمهور الفن الراقي.

وأكد البيان أن هذه التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، ولا تتوافق مع مبادئ راغب علامة، مشدداً على أن المكتب القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا، وذلك وفقاً للقوانين المرعية.