مؤلفة حولت تجربتها إلى عمل درامي.. هند عبدالله تكشف التفاصيل

أكدت المؤلفة المصرية هند عبد الله، أنها استلهمت حكاية «هند» من مسلسل «ما تراه ليس.. كما يبدو» من معاناتها الشخصية في الحقيقة ثم حولتها إلى عمل درامي.

وأعربت مؤلفة العمل في تصريح خاص لـ«عكاظ» عن بالغ سعادتها بتحويل معاناتها إلى قصة مسلسل بشكل جزئي وليس كاملاً بغرض الاستفادة منه الفتيات في حياتهن القادمة حول فكرة الطلاق الغيابي.

وأشارت مؤلفة العمل إلى أن تناول المسلسل عدة قضايا مجتمعية مهمة أبرزها قضية الطلاق الغيابي التي سلط العمل الضوء عليها، لافتة إلى أنها عانت من ذلك الأمر وتم انفصالها دون علمها سوى بعد فترة طويلة من تجربة زواج استغرقت عامين.

وأشارت هند عبدالله إلى أنها كانت تكتب سيناريو الحكاية وهي تبكي بسبب استعادة ذكريات مؤلمة عاشتها بشكل شخصي في تجربة انفصالها، قائلة: «شعرت أنني أعيد التجربة من جديد بعد أن ظننت أنني تعافيت، واكتشفت أنني لم أتعافَ كما كنت أظن».

جمعت حكاية «هند» من مسلسل «ما تراه ليس، كما يبدو»، والتي قدمت بطولتها الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، عدداً من النجوم أبرزهم حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، عزت زين، ومن تأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد.