فوز فيلم «صوت هند رجب» بـ«فينيسيا».. ومخرجة العمل تكشف تهديدات لأسرتها

نقلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، مخرجة فيلم «صوت هند رجب»، تعليق أسرتها بعد فوز العمل بجائزة الأسد الفضي من لجنة تحكيم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مؤكدة أن أسرتها يعيشون في خطر يهدد حياتهم ليل نهار بسبب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

* تعليق أسرة الطفلة هند بعد فوزه في مهرجان فينيسيا* وسردت كوثر بن هنية، تعليق والدة هند في منشور عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، قالت فيه: «أريد أن أشكركم، ولكل فريق العمل، ولكل من دعم الفيلم ودعمني ودعم هذه القصة، تمنيت حقًا أن أقف معك اليوم».

وتابعت: «أتمنى أيضا ألا ينسى العالم أن هند ليست القصة الوحيدة في غزة - هناك الكثير من الأطفال لا يزالون ينتظرون الأمل، أتمنى أن يساعد هذا الفيلم في إيقاف الحرب، كما أدعو إلى وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق كفاية كفاية».

**مخرجة فيلم «صوت هند» تهدي الجائزة للهلال الأحمر الفلسطيني ** كما أكدت كوثر بن هنية، في منشورها، أنها قررت إهداء جائرة فيلم «صوت هند» إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، ولكل من قدم أي شيء لإنقاذ الأرواح في غزة لأنهم أبطال حقيقيون.

واختتمت مخرجة الفيلم حديثها متمنية بأن فيلم «صوت هند» يصل صدى صوته إلى العالم حتى تصبح المسألة حقيقية وتحقق العدالة، مضيفة أن العمل يسرد معاناة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من الإبادة الجماعية، التي ما زال والدتها وشقيقها يعانون من تلك الأمر وحياتهم فى خطر بغزة.