وفاء عامر تكشف أسراراً في وفاة إبراهيم شيكا.. وتوجه رسالة لنادي الزمالك

ناشدت الفنانة المصرية وفاء عامر، المسؤولين بقضية لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم الجمال، المعروف بـ«إبراهيم شيكا»، بإعادة فتح ملف وفاته مرة أخرى، وذلك بعد موجة الاتهامات التي وجهت لها في الفترة الماضية بالإتجار في الأعضاء.

وفاء عامر تطالب بإعادة فتح ملف القضية

وأكدت وفاء عامر في تصريحات تلفزيونية، أنها تطالب بإعادة فتح قضية الراحل من خلال نشر نتائج المسح الذري الخاصة به، معلقة: «بدل ما تتهموني افتحوا الملف، أنا مواطنة مصرية واتعرضت للظلم ومش مساعد شخصيات عامة تاني، ولو مليش شعبية في المجتمع مكنش ده حصل».

مساعدات متكررة ودعوات في منزلها

كما تحدثت وفاء عن علاقتها بالراحل إبراهيم شيكا، حيث قالت إن الراحل كان يتواصل معها دائما يطالبها بمساعدته في علاجه وأيضاً كان يتردد على منزلي الخاص، مضيف: «شيكا هو اللي دور عليا، لأنه عارف إني هساعده وكنت بعزمه في بيتي جبرًا للخواطر».

وتابعت: «جالي البيت شيكا وقالي رقبتي بتوجعني بعدها الدكتور قالي المرض انتشر، فساعدته لوجه اللهو جمعت فلوس علشان أسفره أمريكا لأن أيامه كانت معدودة».

عتاب لجمهور الزمالك وتوضيح موقفها

ووجهت وفاء عامر رسالة عتاب لجمهور نادي الزمالك الذي هاجمها بشكل كبير بسبب الشائعات المتداولة والتي تزعم بتسببها في وفاة شيكا، موضحة: «كنت زعلانة من نادي الزمالك لكن عرفت إن شيكا مش مقيد، ومفيش حاجة اسمها مستوايا الثقافي أعلى من فلان واجبي أساعد الناس».

بلاغ من والدة إبراهيم شيكا للنائب العام

يذكر أن تقدمت والدة إبراهيم شيكا الأيام الماضية، ببلاغ رسمي للنائب العام، طالبت فيه باستخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي، مؤكدة أن لديها شكوكًا بوجود تلاعب أو شبهة جنائية في وفاته، مشيرة إلى ما وصفته بوجود جرح في البطن أثار ريبتها.