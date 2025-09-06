بعد المطالبات بتكريمه.. ماذا قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

رد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على مطالبات تكريمه من قِبل الجمهور، مؤكدًا أنه وصل لمرحلة من القناعة بأن أمور الدنيا زائلة، ومحبة الجمهور وتقديرهم لمشواره الفني بالنسبة له هو أهم من جميع الجوائز.

وكتبت الصفحة الخاصة بعبد الرحمن أبو زهرة عبر «فيسبوك»: «مؤخرًا نادى كثيرون بضرورة تكريمي، ووصلتني الكثير من الرسائل، ولكنني أحب أن أنوه أنني وصلت لمرحلة من العمر والقناعة، بأن كل أمور الدنيا زائلة».





وتابع: «حب الناس بالنسبة لي واهتمامهم بمعرفة أخباري دائمًا هو أكبر وأهم تكريم لشخصي ولتاريخي الفني الطويل، بل وأهم من كل الجوائز والتكريمات أشكركم من كل قلبي».

وتصدر عبد الرحمن أبو زهرة، سابقاً، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما شن نجله، هجوماً واسعاً على هيئة المعاشات في مصر بعد إيقافهم معاش والده، ظناً منهم بأن الفنان القدير توفي، مؤكداً أن ما حدث مع والده لا يليق بقيمته الفنية ومشواره.

يذكر أنه في عام 2023، أعلن نجل عبدالرحمن أبو زهرة اعتزال والده الفن نهائياً، عقب معاناته من أزمات صحية، ودخوله في حالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس فيه رجعة.



