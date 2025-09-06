«رداً على الإهانات».. راغب علامة يلجأ إلى القضاء ويتخذ الإجراءات القانونية

في خطوة مفاجئة، قرر الفنان اللبناني راغب علامة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا عليه من الإهانات المباشرة خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر المكتب الإعلامي لراغب علامة، بياناً رسمياً، كشف فيه التفاصيل بتعرضه سابقاً لسلسلة من الإهانات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها لا تليق بمكانته ولا بجمهور الفن الراقي.





وأكد البيان أن هذه التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، ولا تتوافق مع مبادئ راغب علامة، مشددًا على أن المكتب القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا، وذلك وفقاً للقوانين المرعية.

واختتم البيان بأن الفنان راغب علامة لا يقبل التعدي وسوف يأخذ حقه من خلال القانون، وسنواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة، موجهاً الشكر لكل من يستمر في دعمه خلال مسيرته الفنية





وفي سياق مختلف، يستعد راغب علامة، لإحياء حفل جديد في مدينة تونس، وذلك يوم 7 سبتمبر، حيث تعد تلك الحفلة ختام جولة حفلاته في موسم الصيف 2025، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة.

يذكر أن راغب علامة حقق نجاحاً ملحوظاً بأغنيته الجديدة «ترقيص»، التي حملت طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة في عدة دول.



